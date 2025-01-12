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  • Болельщик на сайте СКА купил билеты на места, которых не существует. Ему предложили сесть на свободные, когда прошла половина игры с «Витязем» (Baza)
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Болельщик на сайте СКА купил билеты на места, которых не существует. Ему предложили сесть на свободные, когда прошла половина игры с «Витязем» (Baza)

На официальном сайте СКА болельщику продали билеты на места, которых нет.

Как передает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Baza, мужчина в Санкт-Петербурге приобрел на официальном сайте СКА два билета на матч против «Витязя» 5 января. 

Мужчина, купив билеты, хотел сделать подарок маме, которая приезжала в Санкт-Петербург. Семья прошла билетный контроль и направилась искать места, указанные в билетах. Но таких мест не оказалось на арене.

Мужчина попросил о помощи стюардов. Те сказали обратиться к администратору, который пришел на рабочее место только через 50 минут. Администратор в итоге предложил занять свободные места, однако к тому моменту прошла уже половина игры.

Мужчина попросил оформить возврат, но администратор ответил, что бланки для возврата у него кончились, а такие вопросы решаются через сайт и техподдержку. По словам молодого человека, в такой ситуации оказались еще 8 человек.

Опубликовано: Sports
Источник: «Газета.Ru»
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