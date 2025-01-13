«Барселона» выиграла Суперкубок Испании в 15-й раз. У «Реала» 13 побед

«Барселона» вернула себе титул обладателя Суперкубка Испании.

Команда Ханси Флика разгромила «Реал » в финале турнира – 5:2.

«Блауграна» завоевала трофей в 15-й раз – это рекорд страны. «Реал» выиграл Суперкубок 13 раз.

В 2024-м победа была за мадридцами, в 2023-м за каталонцами.