«Барселона» выиграла Суперкубок Испании в 15-й раз. У «Реала» 13 побед
«Барселона» вернула себе титул обладателя Суперкубка Испании.
Команда Ханси Флика разгромила «Реал» в финале турнира – 5:2.
«Блауграна» завоевала трофей в 15-й раз – это рекорд страны. «Реал» выиграл Суперкубок 13 раз.
В 2024-м победа была за мадридцами, в 2023-м за каталонцами.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
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