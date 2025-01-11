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Кубок мира. Сингл-микст. Фийон-Майе и Боте, Сорум и Кноттен, Штрелов и Гротиан, Брандт и Магнуссон, Эдер и Хаузер пробегут гонку

Фийон-Майе и Боте, Сорум и Кноттен пробегут сингл-микст на Кубке мира в Оберхофе.

Кубок мира по биатлону-2024/25

4-й этап

Оберхоф, Германия

Сингл-микст

Начало – 14:20 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Старт-лист

1. Виктор Брандт – Анна Магнуссон (Швеция)

2. Кентен Фийон-Майе – Пола Боте (Франция)

3. Юстус Штрелов – Селина Гротиан (Германия)

4. Симон Эдер – Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

5. Вебьорн Сорум – Каролине Кноттен (Норвегия)

6. Яков Фак – Лена Репинч (Словения)

7. Никлас Хартвег – Эми Басерга (Швейцария)

8. Рене Захна – Регина Эрмитс (Эстония)

9. Антон Дудченко – Ирина Петренко (Украина)

10. Кэмбелл Райт – Хлоя Левинс (США)

11. Теро Сеппяля – Суви Минккинен (Финляндия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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сингл-микст
logoсборная Словении
logoсборная Норвегии
logoОберхоф
logoПола Боте
logoЮстус Штрелов
logoВиктор Брандт
logoКентен Фийон-Майе
logoАнна Магнуссон
logoСелина Гротиан
Рене Захна
logoВебьорн Сорум
logoсборная Швейцарии
logoсборная Эстонии жен
logoЛиза Тереза Хаузер
logoЛена Репинч
logoсборная США
logoСимон Эдер
logoАнтон Дудченко
logoсборная Украины жен
logoсборная США жен
logoсборная Финляндии
logoсборная Швейцарии жен
logoЯков Фак
logoКэмпбелл Райт
logoсборная Украины
logoНиклас Хартвег
logoсборная Эстонии
logoКаролине Кноттен
logoСуви Минккинен
logoТеро Сеппяля
logoЭми Басерга
logoИрина Петренко (Варвинец)
logoРегина Эрмитс (Ойя)
Хлоя Левинс
logoсборная Финляндии жен
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