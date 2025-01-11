Кубок мира. Сингл-микст. Фийон-Майе и Боте, Сорум и Кноттен, Штрелов и Гротиан, Брандт и Магнуссон, Эдер и Хаузер пробегут гонку

Фийон-Майе и Боте, Сорум и Кноттен пробегут сингл-микст на Кубке мира в Оберхофе.

Кубок мира по биатлону-2024/25 4-й этап Оберхоф, Германия Сингл-микст Начало – 14:20 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko. Старт-лист 1. Виктор Брандт – Анна Магнуссон (Швеция) 2. Кентен Фийон-Майе – Пола Боте (Франция) 3. Юстус Штрелов – Селина Гротиан (Германия) 4. Симон Эдер – Лиза Тереза Хаузер (Австрия) 5. Вебьорн Сорум – Каролине Кноттен (Норвегия) 6. Яков Фак – Лена Репинч (Словения) 7. Никлас Хартвег – Эми Басерга (Швейцария) 8. Рене Захна – Регина Эрмитс (Эстония) 9. Антон Дудченко – Ирина Петренко (Украина) 10. Кэмбелл Райт – Хлоя Левинс (США) 11. Теро Сеппяля – Суви Минккинен (Финляндия) Полный старт-лист – здесь . Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе