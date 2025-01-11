Кубок мира. Сингл-микст. Фийон-Майе и Боте, Сорум и Кноттен, Штрелов и Гротиан, Брандт и Магнуссон, Эдер и Хаузер пробегут гонку
Фийон-Майе и Боте, Сорум и Кноттен пробегут сингл-микст на Кубке мира в Оберхофе.
Кубок мира по биатлону-2024/25
4-й этап
Оберхоф, Германия
Сингл-микст
Начало – 14:20 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Старт-лист
1. Виктор Брандт – Анна Магнуссон (Швеция)
2. Кентен Фийон-Майе – Пола Боте (Франция)
3. Юстус Штрелов – Селина Гротиан (Германия)
4. Симон Эдер – Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
5. Вебьорн Сорум – Каролине Кноттен (Норвегия)
6. Яков Фак – Лена Репинч (Словения)
7. Никлас Хартвег – Эми Басерга (Швейцария)
8. Рене Захна – Регина Эрмитс (Эстония)
9. Антон Дудченко – Ирина Петренко (Украина)
10. Кэмбелл Райт – Хлоя Левинс (США)
11. Теро Сеппяля – Суви Минккинен (Финляндия)
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем