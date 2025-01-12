«Наполи» – «Верона». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Наполи» примет «Верону» в 20-м туре Серии А.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

Таблица Серии А

Статистика Серии А