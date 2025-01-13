«Наполи» выиграл 5 матчей подряд и лидирует в Серии А. «Интер» отстает на 4 очка при 2 играх в запасе

«Наполи» продлил победную серию до 5 матчей.

Команда Антонио Конте обыграла «Верону» (2:0) в 20-м туре Серии А. Ранее она победила «Удинезе» (3:1), «Дженоа» (2:1), «Венецию» (1:0) и «Фиорентину» (3:0).

Партенопейцы лидируют в чемпионате Италии, набрав 47 очков после 20 игр. «Интер » идет вторым с 43 баллами в 18 матчах. У «Аталанты» 42 очка при 19 играх. Замыкает четверку «Лацио » с 36 очками после 20 матчей.