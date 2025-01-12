Australian Open. 1-й круг. Самсонова сыграет с Рахимовой, Шнайдер – с Коччаретто, П. Кудерметова – с Фрех, Гауфф поборется с Кенин, Швентек – с Синяковой

Людмила Самсонова встретится с Камиллой Рахимовой в первом круге Australian Open.

Диана Шнайдер сыграет с Элизабеттой Коччаретто, Анастатия Потапова – с Тамарой Зиданшек, Полина Кудерметова – с Магдаленой Фрех, Анастасия Павлюченкова – с Юэ Юань

Вторая ракетка мира Коко Гауфф поборется с Софией Кенин, третья ракетка мира Ига Швентек – с Катериной Синяковой. Наоми Осака второй год подряд начнет матчем против Каролин Гарсии.

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Australian Open

Мельбурн, Австралия

12 – 26 января 2025

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 96 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Первый круг