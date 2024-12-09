«Краснодар» – лидер РПЛ, камбэк «Челси» после привозов Кукурельи, Кубок конструкторов у «Макларена», «МЮ» уволил Эшуорта через 5 месяцев, последняя гонка Хэмилтона за «Мерседес» и другие новости

1. «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в главном матче 18-го тура РПЛ – 0:0. Казарцев отменил гол Кордобы на 83-й из-за офсайда Олусегуна и не назначил пенальти в пользу «быков». Мусаева удалили в конце матча за нецензурную брань.

«Динамо» разгромило «Химки» – 4:1. Тюкавин сделал дубль и пяткой ассистировал Карраскалю, форвард москвичей впервые в карьере сделал 3 результативных действия в матче РПЛ. ЦСКА обыграл «Факел» на выезде – 1:0. «Ахмат» выиграл впервые за 7 матчей – победа над «Оренбургом» (1:0). Оренбуржцы не выигрывают 17 матчей подряд в РПЛ после победы над «Спартаком» в 1-м туре, при Слишковиче у клуба 6 поражений и ничья в лиге.

«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой: у «быков» и «Зенита» по 39 очков. «Спартак» отстает на 2 балла, «Динамо» и «Локо» – на 4. «Ахмат» и «Оренбург» – в зоне прямого вылета.

2. «Челси» в 15-м туре АПЛ отыгрался с 0:2 в матче с «Тоттенхэмом» и победил 4:3. «Синие» пропустили 2 гола после ошибок поскользнувшегося Кукурельи, но вырвали победу благодаря ассисту самого Марка и двум пенальти Палмера, побившего рекорд клуба по «гол+пас» за год. Без спорного судейского решения не обошлось: Тэйлор не удалил Кайседо за удар шипами в голень Сарру.

«Арсенал» сыграл вничью с «Фулхэмом» на выезде – 1:1. Гол Сака на 88-й минуте отменили из-за офсайда Мартинелли. Остальные результаты тура можно найти здесь .

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 35 очками и матчем в запасе. «Челси» – 2-й, «Арсенал» – 3-й, «Сити» – 4-й, «Тоттенхэм» – 11-й, «МЮ» – 13-й.

3. Завершился сезон-2024 в «Формуле-1». Норрис выиграл последнюю гонку сезона в Абу-Даби, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й. Ферстаппен врезался в Пиастри на старте Гран-при и получил 10-секундный штраф.

«Макларен» завоевал Кубок конструкторов впервые с 1998 года. Льюис Хэмилтон провел последнюю гонку за «Мерседес», где выиграл 6 титулов и 84 Гран-при за 12 лет.

Бортолето стал чемпионом «Ф-2» в дебютный сезон. Бразилец переходит в «Ф-1» в 2025-м.

4. КХЛ. ЦСКА победил «Локомотив» (2:1), СКА одолел «Барыс» (1:0), «Салават» в овертайме обыграл «Ак Барс» (3:2), «Амур» уступил «Адмиралу» (4:6).

Роман Ротенберг после матча сообщил , что СКА может вернуться на «СКА-Арену» в декабре. Похоже, переезд больше не проблема .

5. НХЛ. «Филадельфия» проиграла «Юте» (2:4), Мичков набрал 25-е очко в сезоне и получил 12 минут штрафа за стычку в концовке. «Тампа» обыграла «Ванкувер» (4:2), Кучеров вернулся в состав «Лайтнинг» и набрал 1+2 . «Айлендерс» справились с «Оттавой» (4:2), Сорокин отразил 29 бросков и стал первой звездой . Все результаты дня – здесь .

6. НБА. Трипл-дабл Макси помог «Филадельфии» победить «Чикаго» и другие результаты .

7. «Наполи» проиграл «Лацио» (0:1) в 15-м туре Серии А. Благодаря этому «Аталанта» единолично лидирует в таблице, «Наполи» отстает на 2 очка, «Интер» – на 3 при матче в запасе. «Фиорентина» победила «Кальяри» (1:0) и выиграла 8 матчей подряд в Серии А впервые за 64 года. Все итоги тура – здесь .

8. Кубок России по биатлону. Поварницын выиграл большой масс-старт, Колотов – 2-й, Плицев – 3-й. У женщин победила Халили, Миронова – 2-я, Шевнина – 3-я.

На Кубке мира масс-старт выиграл Перро, Фийон-Майе – 2-й, Лагрейд – 3-й, Тарьей Бо – 7-й, Йоханнес Бо – 9-й. Эльвира Оберг выиграла масс-старт у женщин, Симон – 2-я, Пройс – 3-я, Вирер – 6-я, Жанмонно – 8-я.

9. Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшуорт покинул клуб спустя 5 месяцев после назначения. Менеджер чувствовал себя отстраненным от принятия важных решений: он хотел видеть британца Саутгейта во главе команды, а назначили Аморима.

10. В 16-м туре Ла Лиги «Атлетико» обыграл «Севилью» (4:3), уступая 1:3, и продлил серию побед до девяти. «Матрасники» сократили отставание от лидирующей «Барсы» до 3 очков при игре в запасе, «Реал» уступает каталонцам 2 балла, тоже сыграв на матч меньше. Все результаты дня – тут .

11. Нани завершил карьеру в 38 лет. С «МЮ» вингер выиграл ЛЧ и 4 титула АПЛ, с Португалией – Евро-2016.

12. Матч на первенство мира по шахматам. 11-я партия. Гукеш белыми обыграл Дин Лижэня и вышел в лидеры за три тура до конца.

13. «Бавария» вывела из обращения 5-й номер Франца Беккенбауэра.

14. Лыжи. Кубок мира. Амундсен выиграл скиатлон, Йенссен – 2-й, Ниенге – 3-й, Клэбо – 8-й. У женщин лучшей стала Йохауг, Хайди Венг – 2-я, Диггинс – 3-я.

15. В контракте Игоря Шестеркина с «Рейнджерс» 85 из 92 млн долларов – подписные бонусы. У вратаря полный запрет на перемещения, включая обмены.

16. Александр Волков будет претендентом на титул в тяжелом весе, несмотря на поражение от Сирила Гана на UFC 310.

17. 52-летний Ягр забил второй гол в сезоне. У Яромира 2+2 в 14 матчах чемпионата Чехии за «Кладно».

18. Эквадор не договорился о футбольном матче с Россией. Сборная решила играть с США.

Цитаты дня .

Килиан Мбаппе: «Я нос сломал за сборную Франции, а люди говорят, что мне плевать на нее. На Евро-2020 меня называли обезьяной, валили ответственность за провал – нет проблем»

Тарасов о «Спартаке»: «Когда меня выгнали, я их переехал в первом же матче. Хотелось, чтобы они увидели: «#####, это тот пацан из нашей академии»

Прощальное радио Хэмилтона «Мерседесу»: «То, что началось как прыжок веры, стало путешествием в учебники истории»

Калле Халварссон: «По-моему, даже норвежцам кажется ужасно неинтересным, что они все время выигрывают . Нужно что-то менять, иначе спорт будет разрушен»

Ротенберг об 1:0 с «Барысом»: «СКА было непросто. Я смотрел тренировку соперника – они час готовили тактику. Раньше ставили ЧОП с автоматами, закрывали на цепи – сейчас есть технологии »

«Учиться в российской школе труднее, чем в американской . Там не учат мировую историю, географию, литература почти отсутствует». Игрок академии «Рубина» Зильберман о США