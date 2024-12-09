Мичков сделал передачу в матче с «Ютой» и получил 12 минут штрафа в концовке за стычку с Хэйтоном. У Матвея 3 броска в створ и 4 мимо за 19:07
Матвей Мичков сделал передачу в матче с «Ютой» и получил 12 минут штрафа.
«Филадельфия» уступила клубу из Солт-Лейк-Сити (2:4) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
19-летний форвард выступил одним из ассистентов при шайбе Оуэна Типпета, набрав очки в 4-м матче подряд.
Всего на его счету 25 (11+14) очков в 26 играх в текущем сезоне при полезности «+3». Россиянин лидирует в гонках бомбардиров и снайперов среди новичков лиги.
За 17 секунд до конца третьего периода Мичков получил малый и дисциплинарный штрафы (12 минут – 2+10) за стычку с форвардом «Юты» Барреттом Хэйтоном. Во время потасовки за воротами «Юты» Матвей ткнул сопернику крагой в лицо.
Сегодня российский нападающий (19:07, 3:13 – в большинстве, «+1») также отметился 3 бросками в створ (еще 4 – не в створ) и сделал 1 перехват.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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