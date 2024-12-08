  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тюкавин сделал дубль в матче с «Химками» и пяткой ассистировал Карраскалю. У форварда 9 (7+2) очков в 18 матчах РПЛ
Видео
5

Тюкавин сделал дубль в матче с «Химками» и пяткой ассистировал Карраскалю. У форварда 9 (7+2) очков в 18 матчах РПЛ

Константин Тюкавин сделал дубль и пяткой отдал передачу на гол Хорхе Карраскаля.

«Динамо» принимает «Химки» (3:1, второй тайм) в 18-м туре Мир РПЛ. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

После подачи углового во вратарской гостей на 50-й минуте игры Тюкавин пяткой откатил мяч за спину в сторону ворот. Карраскаль занес мяч в сетку, добив с нескольких метров.

Россиянин также забил первый и третий голы бело-голубых на 14-й и 78-й минутах встречи. Таким образом, у Тюкавина 2+1 по системе «гол+пас» в этом матче. Всего в 18 матчах чемпионата России-2024/25 Тюкавин забил 7 голов и отдал 2 голевых паса.

Полную статистику 22-летнего нападающего можно посмотреть здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoКонстантин Тюкавин
logoХорхе Карраскаль
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» разгромило «Химки» – 4:1! У Тюкавина 2+1, у Грулева гол, Мирзов забил после ошибки Лунева
119сегодня, 12:56
Кааак тут промахнулся Гладышев? С метра по пустым 😱
23сегодня, 11:40
Бителло догнал Вендела по ассистам в РПЛ – у обоих по 8. Хавбек «Динамо» отдал пас на гол Тюкавина «Химкам»
11сегодня, 11:35
Гладышев из «Динамо» с метра не забил в пустые ворота «Химок», пробив в штангу. Мяч отскочил в штангу после штрафного Бителло и сэйва Кокарева, прокатился по ленточке и ударился в другую штангу до этого
8сегодня, 11:25Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Барса» оспорит удаление Флика в игре с «Бетисом»
536 минут назад
Бителло о слухах про желание уйти из «Динамо»: «Не обращаю внимания на то, что говорят в прессе, все мысли о клубе. Мой контракт до 2028 года, предложений о будущем пока не было»
841 минуту назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Фулхэма», «Челси» против «Тоттенхэма»
55349 минут назадLive
Личка подвел итоги первой части сезона для «Динамо»: «У нас 35 очков сейчас, год назад было 32. Получилось улучшить защиту: соперники забили нам на 2 гола меньше»
20сегодня, 13:44
Чемпионат России. «Динамо» забило 4 гола «Химкам», ЦСКА в гостях у «Факела», «Краснодар» против «Локомотива»
1705сегодня, 13:32Live
«Динамо» разгромило «Химки» – 4:1! У Тюкавина 2+1, у Грулева гол, Мирзов забил после ошибки Лунева
119сегодня, 12:56
Ибрагимович о Холанде: «Нового Златана» быть не может – у меня была своя эпоха, каждый пишет свою историю. Он великолепный игрок и работает по-своему»
14сегодня, 12:52
«Севилья» продолжает следить за Тикнизяном. Предложений пока не поступало («СЭ»)
15сегодня, 12:42
«Динамо» пропустило от «Химок» после ошибки Лунева. Вратарь далеко вышел из штрафной – его пас в борьбу привел к перехвату
7сегодня, 12:30
Президент РПЛ об официальном ответе Федорищеву: «Мы с ними связались, перенаправили. Подтверждаем факт готовности быть вовлеченными в процесс»
5сегодня, 12:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Роналду – лучший игрок в истории. Кажется монстром в моральном и спортивном плане». Экс-хавбек «Жироны» Альмена о футбольных ориентирах
3 минуты назад
Чемпионат Германии. «Вольфсбург» – «Майнц», «Фрайбург» в гостях у «Хоффенхайма»
1215 минут назадLive
Фонсеку могут дисквалифицировать за критику судей. После 1:2 с «Аталантой» тренер сказал: «Работа арбитра была однозначно направлена против «Милана»
216 минут назад
«Фиорентина» выиграла 8 матчей подряд в Серии А впервые за 64 года
822 минуты назад
«Фулхэм» – «Арсенал». 1:0 – Хименес открыл счет. Онлайн-трансляция
1338 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» играет на выезде с «Сент-Этьеном», «Ланс» – «Монпелье»
947 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Фиорентина» победила «Кальяри», «Верона» играет с «Эмполи», «Наполи» против «Лацио»
11248 минут назадLive
«Факел» – ЦСКА. 0:1 – Мусаев открыл счет. Онлайн-трансляция
1248 минут назадLive
Гафин о возможном уходе Бителло: «Находимся в спокойной ситуации. У него контракт с «Динамо» до 2028 года»
151 минуту назад
Личка о «Динамо»: «Хочу усиления защиты, чтобы у нас там была конкуренция. Впереди у нас есть хорошее оружие»
852 минуты назад