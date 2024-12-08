Тюкавин сделал дубль в матче с «Химками» и пяткой ассистировал Карраскалю. У форварда 9 (7+2) очков в 18 матчах РПЛ

Константин Тюкавин сделал дубль и пяткой отдал передачу на гол Хорхе Карраскаля.

«Динамо » принимает «Химки » (3:1, второй тайм) в 18-м туре Мир РПЛ . Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

После подачи углового во вратарской гостей на 50-й минуте игры Тюкавин пяткой откатил мяч за спину в сторону ворот. Карраскаль занес мяч в сетку, добив с нескольких метров.

Россиянин также забил первый и третий голы бело-голубых на 14-й и 78-й минутах встречи. Таким образом, у Тюкавина 2+1 по системе «гол+пас» в этом матче. Всего в 18 матчах чемпионата России-2024/25 Тюкавин забил 7 голов и отдал 2 голевых паса.

Полную статистику 22-летнего нападающего можно посмотреть здесь .