«МЮ» объявил об уходе спортивного директора Эшуорта: «Благодарим за работу в переходный для клуба период»

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе спортивного директора.

«Дэн Эшуорт покинет пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед » по обоюдному согласию сторон.

Мы хотели бы поблагодарить Дэна за его работу и поддержку в переходный период для клуба и пожелать ему успехов в будущем», – говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед».

Эшуорт проработал на этом посту всего 5 месяцев. Летом «МЮ» при Эшуорте потратил около 200 млн фунтов. Клуб приобрел Лени Йоро, Мануэля Угарте, Маттейса де Лигта, Нуссаира Мазрауи и Джошуа Зиркзе.