«МЮ» объявил об уходе спортивного директора Эшуорта: «Благодарим за работу в переходный для клуба период»
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе спортивного директора.
«Дэн Эшуорт покинет пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию сторон.
Мы хотели бы поблагодарить Дэна за его работу и поддержку в переходный период для клуба и пожелать ему успехов в будущем», – говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед».
Эшуорт проработал на этом посту всего 5 месяцев. Летом «МЮ» при Эшуорте потратил около 200 млн фунтов. Клуб приобрел Лени Йоро, Мануэля Угарте, Маттейса де Лигта, Нуссаира Мазрауи и Джошуа Зиркзе.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
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