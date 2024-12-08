«Ливерпуль» лидирует в АПЛ после 15-го тура с 35 очками и матчем в запасе. «Челси» – 2-й, «Арсенал» – 3-й, «Сити» – 4-й, «Тоттенхэм» – 11-й, «МЮ» – 13-й

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ.

Мерсисайдцы набрали 35 очков, их дерби с «Эвертоном» в 15-м туре было перенесено из-за шторма Дарраг. Ближайшие конкуренты «Ливерпуля» сыграли на матч больше.

«Челси» идет на втором месте, отставая от лидера на 4 очка. На третьей строчке расположился «Арсенал» – у «канониров» 29 баллов.

«Манчестер Сити» идет четвертым (27), «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла» делят пятую строчку (25).

Места с 11-го по 13-е занимают «Тоттенхэм» (20), «Ньюкасл» (20) и «Манчестер Юнайтед» (19) соответственно.