«Ливерпуль» лидирует в АПЛ после 15-го тура с 35 очками и матчем в запасе. «Челси» – 2-й, «Арсенал» – 3-й, «Сити» – 4-й, «Тоттенхэм» – 11-й, «МЮ» – 13-й
«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ.
Мерсисайдцы набрали 35 очков, их дерби с «Эвертоном» в 15-м туре было перенесено из-за шторма Дарраг. Ближайшие конкуренты «Ливерпуля» сыграли на матч больше.
«Челси» идет на втором месте, отставая от лидера на 4 очка. На третьей строчке расположился «Арсенал» – у «канониров» 29 баллов.
«Манчестер Сити» идет четвертым (27), «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла» делят пятую строчку (25).
Места с 11-го по 13-е занимают «Тоттенхэм» (20), «Ньюкасл» (20) и «Манчестер Юнайтед» (19) соответственно.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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