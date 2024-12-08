«Наполи» – «Лацио». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Наполи» примет «Лацио» в 15-м туре Серии А.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица чемпионата Италии

Статистика чемпионата Италии