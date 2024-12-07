Кубок России. Наталия Шевченко, Резцова, Смольская, Зырянова, Сливко и Казакевич пробегут большой масс-старт
Шевченко, Резцова, Смольская, Сливко пробегут масс-старт на Кубке России.
Гонка пройдет 8 декабря.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25
2-й этап
Ханты-Мансийск
Большой масс-старт
Женщины
Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Предварительный старт-лист
1. Наталия Шевченко
2. Анастасия Зырянова
3. Тамара Дербушева
4. Анастасия Гришина
5. Динара Смольская (Беларусь)
6. Полина Плюснина
7. Виктория Метеля
8. Кристина Резцова
9. Виктория Сливко
10. Екатерина Мошкова
11. Ирина Казакевич
12. Анастасия Егорова
14. Елизавета Каплина
16. Анастасия Халили
21. Кира Дюжева
22. Светлана Миронова
23. Ульяна Нигматуллина
36. Анна Сола (Беларусь)
Полный старт-лист – здесь.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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