«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой: у «быков» и «Зенита» по 39 очков. «Спартак» отстает на 2 балла, «Динамо» и «Локо» – на 4. «Ахмат» и «Оренбург» – в зоне прямого вылета

«Краснодар» лидирует в Мир РПЛ перед зимней паузой.

Команда Мурада Мусаева и «Зенит» набрали по 39 очков за 18 туров. Краснодар » опережает команду Сергея Семака по личным встречам.

На 3-м месте в таблице идет «Спартак », набравший 37 очков. На 4-м и 5-м месте, соответственно, расположились «Динамо» и «Локомотив» – у них по 35 очков. Шестую строчку с 31 набранным очком занимает ЦСКА.

13-е и 14-е места, дающие право сыграть в стыковых матчах за право остаться в РПЛ , занимают, соответственно, «Химки» и «Факел». «Ахмат» и «Оренбург» идут в зоне прямого вылета.