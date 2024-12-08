В контракте Шестеркина с «Рейнджерс» 85 из 92 млн долларов – подписной бонус. У вратаря полный запрет на перемещения, включая обмены

Стали известны детали рекордного контракта Игоря Шестеркина с «Рейнджерс».

Ранее клуб из Нью-Йорка объявил о заключении нового 8-летнего соглашения с 28-летним российским хоккеистом на 11,5 миллиона долларов в год. Это рекордная сумма для вратарей в истории НХЛ.

Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман , из 92 млн долларов 85 млн – это подписной бонус.

По данным PuckPedia, базовый оклад Шестеркина в первый год составит 775 тысяч долларов, а подписной бонус – 15,05 млн. Во второй год: оклад – 825 тысяч, бонус – 15 млн. В третий год: оклад – 900 тысяч, бонус – 11,85 млн. В четвертый год: оклад – 900 тысяч, бонус – 8,7 млн. С пятого по восьмой год: оклад – 900 тысяч, бонус – 8,6 млн.

В новом контракте Шестеркина, который вступит в силу с сезона-2025/26, есть полный запрет на перемещения, включая обмены.

Также Фридман со ссылкой на другие клубы утверждает, что Игорь по сути не получил столько денег, сколько мог, не использовал все возможности в переговорах. «Рейнджерс» очень хотели заключить новую сделку, и голкипер был настроен остаться.

Он выступает за «Рейнджерс » с сезона-2019/20. В 2022 году россиянин стал обладателем приза «Везина Трофи», вручаемого лучшему вратарю сезона. С его статистикой в лиге можно ознакомиться здесь .

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