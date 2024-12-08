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Казарцев отменил гол Кордобы «Локомотиву» на 83-й из-за офсайда Олусегуна – судья посчитал, что игрок «Краснодара» влиял на эпизод

Судья отменил гол «Краснодара» в конце матча с «Локомотивом».

«Краснодар» принимает «Локомотив» в рамках 18-го тура Мир РПЛ.

На 83-й минуте форвард «быков» Джон Кордоба открыл счет после розыгрыша углового.

Однако судья Василий Казарцев отменил взятие ворот из-за офсайда Олакунле Олусегуна, который, по мнению арбитра, повлиял на эпизод. ВАР поддержал решение рефери.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoКраснодар
logoсудьи
logoДжон Кордоба
logoОлакунле Олусегун
видеоповторы
logoВасилий Казарцев
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