Казарцев отменил гол Кордобы «Локомотиву» на 83-й из-за офсайда Олусегуна – судья посчитал, что игрок «Краснодара» влиял на эпизод
Судья отменил гол «Краснодара» в конце матча с «Локомотивом».
«Краснодар» принимает «Локомотив» в рамках 18-го тура Мир РПЛ.
На 83-й минуте форвард «быков» Джон Кордоба открыл счет после розыгрыша углового.
Однако судья Василий Казарцев отменил взятие ворот из-за офсайда Олакунле Олусегуна, который, по мнению арбитра, повлиял на эпизод. ВАР поддержал решение рефери.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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