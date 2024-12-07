Кубок России. Латыпов, Смольский, Бабиков, Логинов, Поршнев и Поварницын выступят в большом масс-старте
Латыпов, Смольский, Бабиков, Логинов пробегут большой масс-старт на Кубке России.
Гонка пройдет 8 декабря.
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2-й этап
Ханты-Мансийск
Большой масс-старт
Мужчины
Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ
Предварительный старт-лист
1. Антон Смольский (Беларусь)
2. Никита Поршнев
3. Александр Поварницын
4. Эдуард Латыпов
5. Кирилл Бажин
6. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
7. Александр Логинов
8. Виктор Плицев
9. Антон Бабиков
10. Максим Цветков
11. Максим Воробей (Беларусь)
12. Рустам Каюмов
13. Кирилл Стрельцов
18. Ильназ Мухамедзянов
23. Алексей Зубарев
Лидер общего зачета Кубка России Даниил Серохвостов пропустит гонку.
Полный старт-лист – здесь.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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