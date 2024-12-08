Палмер реализовал все 12 пенальти, которые бил в АПЛ. Это лучший 100%-й показатель в истории турнира, хавбек «Челси» обошел Яя Туре
Коул Палмер забил все свои пенальти в АПЛ.
Полузащитник «Челси» дважды отличился с точки в матче с «Тоттенхэмом» в 15-м туре АПЛ (4:2, второй тайм).
Палмер реализовал все 12 пенальти, которые он пробивал в Премьер-лиге.
Это лучший стопроцентный показатель в истории турнира. Англичанин превзошел Яя Туре, у которого было 11 забитых пенальти из 11.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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