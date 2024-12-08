Палмер реализовал все 12 пенальти, которые бил в АПЛ. Это лучший 100%-й показатель в истории турнира, хавбек «Челси» обошел Яя Туре

Коул Палмер забил все свои пенальти в АПЛ.

Полузащитник «Челси» дважды отличился с точки в матче с «Тоттенхэмом» в 15-м туре АПЛ (4:2, второй тайм).

Палмер реализовал все 12 пенальти, которые он пробивал в Премьер-лиге.

Это лучший стопроцентный показатель в истории турнира. Англичанин превзошел Яя Туре, у которого было 11 забитых пенальти из 11.