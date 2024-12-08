«Челси» после ошибок Кукурельи пропустил 2 гола от «Тоттенхэма» в течение 7 минут. Защитник «Челси» дважды поскользнулся, сменил бутсы и отдал голевую на Санчо
«Челси» дважды пропустил от «Тоттенхэма» после ошибок Марка Кукурельи.
Команды встречаются на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в рамках 15-го тура АПЛ (2:1, первый тайм).
На 5-й минуте матча «Тоттенхэм» открыл счет после того, как Кукурелья поскользнулся в центре поля и упал на газон. Бреннан Джонсон перехватил мяч и отдал голевую передачу на Доминика Соланке.
На 11-й минуте Кукурелья вновь поскользнулся в борьбе за мяч с Джонсоном – атака «Тоттенхэма» завершилась голом Деяна Кулусевски.
После второго пропущенного гола защитник «Челси» поменял бутсы. На 17-й минуте Кукурелья отдал голевую передачу на Джейдона Санчо, сократившего отставание «Челси» в счете.
Изображения: кадры из трансляции
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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