«Челси» после ошибок Кукурельи пропустил 2 гола от «Тоттенхэма» в течение 7 минут. Защитник «Челси» дважды поскользнулся, сменил бутсы и отдал голевую на Санчо

«Челси» дважды пропустил от «Тоттенхэма» после ошибок Марка Кукурельи.

Команды встречаются на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в рамках 15-го тура АПЛ (2:1, первый тайм).

На 5-й минуте матча «Тоттенхэм» открыл счет после того, как Кукурелья поскользнулся в центре поля и упал на газон. Бреннан Джонсон перехватил мяч и отдал голевую передачу на Доминика Соланке .

На 11-й минуте Кукурелья вновь поскользнулся в борьбе за мяч с Джонсоном – атака «Тоттенхэма» завершилась голом Деяна Кулусевски.

После второго пропущенного гола защитник «Челси » поменял бутсы. На 17-й минуте Кукурелья отдал голевую передачу на Джейдона Санчо , сократившего отставание «Челси» в счете.

Изображения: кадры из трансляции

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.