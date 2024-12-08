Ротенберг о КПК на «СКА-Арене»: «Думаю, установим мировой рекорд сборных, России на крытой арене. На открытой установили – на «Газпром Арене»

Роман Ротенберг надеется на мировой рекорд посещаемости на матче сборной России.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря. В четверг, 12-го, «Россия 25» проведет первый матч на турнире – против сборной легионеров КХЛ.

«Завершаем этот цикл и уже будем готовиться к играм сборной России. Приглашаю всех в четверг на игру на «СКА-Арену».

Хотелось бы, чтобы были полные трибуны. Там уже более 50% билетов продано – я сегодня, честно, не уточнял статистику, в последний раз уточнял позавчера.

Ждем всех на «СКА-Арене», совместно установим рекорд сборной России в крытых помещениях. Потому что в открытых помещениях, на «Газпром Арене», мы уже установили рекорд – если мне память не изменяет, больше 68 тысяч было? Антон (Третьяков – пресс-атташе СКА – Спортс’‘) ты же все знаешь наизусть.

В общем, был рекорд на открытой арене. А сейчас на крытой арене, думаю, установим мировой рекорд сборных, рекорд сборной России и будем стремиться вместе показывать нашу лучшую игру.

А потом будем готовиться к следующей игре СКА – против «Локомотива», возможно, на «СКА-Арене», – сказал главный тренер «России 25» и СКА Ротенберг после матча Фонбет Чемпионата КХЛ против «Барыса» (1:0).

Состав России на Кубок Первого канала – теперь окончательный. Что изменил Ротенберг?

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