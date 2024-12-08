Александр Волков будет претендентом на титул в тяжелом весе, несмотря на поражение от Сирила Гана
Александр Волков будет официальным претендентом на титул в тяжелом весе.
«Все руководство UFC согласно, что Александр победил. Судья, известная своими скандальными решениями в боксе, оставила свой след и в этой истории. Но мы благодарны руководству UFC, они сообщили нам, что, несмотря на это судейское ограбление Александра, Волков остается претендентом на титул, а не Ган», – сообщил менеджер Волкова Иван Банников.
Александр Волков проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей на UFC 310. Чемпион UFC в тяжелом весе – Джон Джонс.
Волков – о бое с Ганом: «Уверен, что выиграл. Куда смотрели судьи? Кто вообще судил?»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ТАСС
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