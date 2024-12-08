Ротенберг об 1:0 с «Барысом»: «СКА было непросто. Я смотрел тренировку соперника – они час готовили тактику. Раньше ставили ЧОП с автоматами, закрывали на цепи – сейчас есть технологии»
– Всем добрый вечер. Хочу поблагодарить зрителей, болельщиков – полные трибуны.
Мы были обязаны сегодня победить. Да, было непросто после перелетов, такое завершение цикла, у нас много ребят травмированы, поэтому нам было непросто.
Понимали, что соперник очень серьезно готовится к игре. Вчера я смотрел тренировку «Барыса» в «Хоккейном городе» – они час готовили тактику. готовились к нашей игре – был такой акцент у них. И они очень хорошо сыграли тактически, и нам было непросто.
Хочу поблагодарить команду за выполнение плана на игру, за дисциплину. Убрали все лишнее, эмоции направили на командные взаимодействия, всю энергию направили на победу. Поэтому всех с победой.
– А можно смотреть тренировки соперника, да? Это вы нам не в тайну сообщили?
– Ну, это же у нас дома, в «Хоккейном городе». Если бы на выезде... Бывают такие ситуации на выезде... У нас разное бывало в истории – бывало, ставили ЧОП с автоматами, автоматчиков, закрывали на цепи двери. Ну, раньше так было. Сейчас современные технологии позволяют, и можно через разные возможности следить за командами.
Это интересно, для развития в том числе – каждая команда изучает и берет на вооружение какие-то упражнения, тактические детали. Это правильно.
Нам это интересно и с учетом того, что это тренерский штаб сборной Казахстана, и сборников было много сегодня – тактика будет такая же, нам с ними играть в воскресенье, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.
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