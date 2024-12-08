Гол «Арсенала» «Фулхэму» на 88-й минуте отменили из-за офсайда Мартинелли перед пасом на Сака

Гол «Арсенала» в концовке матча с «Фулхэмом» отменили из-за офсайда.

На 88-й минуте матча 15-го тура АПЛ Букайо Сака забил головой после подачи Габриэла Мартинелли . Главный арбитр матча Крис Кавана после подсказки ВАР отменил гол, поскольку Мартинелли оказался в положении вне игры в момент получения мяча на левом фланге.

Матч завершился со счетом 1:1.

Изображение: x.com/PLMatchCentre

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию игры.