Лыжи. Кубок мира. Йохауг, Диггинс, Хайди Венг, Андерссон, Шлинн и Штадлобер выступят в скиатлоне
Йохауг, Диггинс, Хайди Венг, Андерссон пробегут скиатлон на этапе Кубка мира.
Гонка пройдет 8 декабря.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
2-й этап
Лиллехаммер, Норвегия
Скиатлон, 10+10 км
Женщины
Начало – 14:15 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена
Старт-лист
1. Джесси Диггинс (США)
2. Тереза Йохауг (Норвегия)
3. Хайди Венг (Норвегия)
4. Эбба Андерссон (Швеция)
5. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
6. Виктория Карл (Германия)
7. Катарина Хенниг (Германия)
8. Тереза Штадлобер (Австрия)
9. Кристин Фоснес (Норвегия)
10. Йонна Сундлинг (Швеция)
11. Силье Теодорсен (Норвегия)
12. Пиа Финк (Германия)
13. София Лаукли (США)
16. Кертту Нисканен (Финляндия)
19. Криста Пярмякоски (Финляндия)
Полный старт-лист – здесь.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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