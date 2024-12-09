Кучеров набрал 1+2 против «Ванкувера», став 3-й звездой в 1-м матче после травмы. У него 37 очков в 23 играх

Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче с «Ванкувером» (4:2).

Форвард «Тампы » признан третьей звездой в первой же игре после травмы, из-за которой он пропустил два матча.

На 57-й минуте россиянин ассистировал Джейку Генцелу, забившему победный гол.

Кучеров продлил результативную серию (2+6) до 4 игр. Всего в 23 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 37 (13+24) баллов.

Сегодня за 22:43 (7:16 – в большинстве) у нападающего 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 6 потерь шайбы, полезность – «плюс 1».