«Макларен» завоевал Кубок конструкторов впервые с 1998 года
«Макларен» завоевал чемпионский титул в командном зачете «Формулы-1» на последнем этапе сезона-2024.
Перед Гран-при Абу-Даби шансы на первое место сохраняла «Феррари». «Ред Булл», выигравший два последних командных чемпионства, досрочно выбыл из борьбы.
Гонку выиграл Ландо Норрис, его напарник Оскар Пиастри финишировал десятым. Соперники из «Феррари» Карлос и Сайнс и Шарль Леклер стали вторым и третьим.
Трофей стал первым для британской команды с 1998 года. Всего на счету «Макларена» девять Кубков конструкторов – коллектив опередил «Мерседес», сравнялся с «Уильямсом» и уступает лишь «Феррари» (16).
Гран-при Абу-Даби-2024. Норрис выиграл последнюю гонку сезона, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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