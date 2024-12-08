Кайседо не удалили в 1-м тайме матча с «Тоттенхэмом» за удар шипами в голень Сарру. Судья Тэйлор и ВАР не увидели «серьезного нарушения правил» со стороны хавбека «Челси»
Мойсес Кайседо избежал наказания за жесткий фол на Пепе Матаре Сарре.
Полузащитник «Челси» ударил игрока «Тоттенхэма» шипами в голень на 33-й минуте матча 15-го тура АПЛ. Главный арбитр матча Энтони Тэйлор не показал Кайседо карточку.
«ВАР проверил потенциальную красную карточку после стыка Кайседо и Сарра и подтвердил решение судьи, не увидевшего серьезного нарушения правил», – говорится в сообщении матч-центра лиги.
Изображение: кадр из трансляции
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:1, перерыв).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: матч-центр АПЛ
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