НБА. «Майами» примет «Кливленд», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей.

В ранних матчах «Чикаго » сыграет с «Филадельфией», а «Бруклин » с «Милуоки ». Позже «Майами » встретится с «Кливлендом». «Голден Стэйт » примет «Миннесоту». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.