Гран-при Абу-Даби-2024. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

В воскресенье, 8 декабря, состоится заключительная, 24-я гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Абу-Даби. Старт – в 16:00 по московскому времени.

Гран-при Абу-Даби

Яс-Марина, Абу-Даби

8 декабря 2024 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Пьер Гасли («Альпин»)

6. Джордж Расселл («Мерседес»)

7. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

9. Валттери Боттас («Заубер»)

10. Серхио Перес («Ред Булл»)

11. Юки Цунода («РБ»)

12. Лиам Лоусон («РБ»)

13. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

16. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

17. Джек Дуэн («Альпин»)

18. Алекс Албон («Уильямс»)*

19. Шарль Леклер («Феррари»)**

20. Франко Колапинто («Уильямс»)*

* – Албон и Колапинто потеряли по 5 позиций на старте за замену коробок передач на обоих болидах

** – Леклер потерял 10 позиций за замену батареи ERS

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