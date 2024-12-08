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  • Спортивный директор «МЮ» Эшуорт чувствовал себя отстраненным от принятия важных решений. Он хотел видеть британца Саутгейта во главе команды, а назначили Аморима (talkSPORT)
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Спортивный директор «МЮ» Эшуорт чувствовал себя отстраненным от принятия важных решений. Он хотел видеть британца Саутгейта во главе команды, а назначили Аморима (talkSPORT)

Стало известно, с какими проблемами Дэн Эшуорт столкнулся в «Манчестер Юнайтед».

По данным talkSPORT, спортивный директор, об уходе которого стало известно сегодня, чувствовал себя отстраненным от принятия важных решений почти с самого первого дня работы. Все решения принимал гендиректор «МЮ» Омар Беррада и спортивный директор компании Ineos Дэйв Дэйв Брэйлсфорд.

Переломным моментом стало назначение Рубена Аморима. Эшуорт предпочитал британского тренера, то есть Гарета Саутгейта.

Отмечается также, что в «МЮ» было «столкновение характеров». 

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Алекса Крука в X
Дэн Эшуорт
logoГарет Саутгейт
Омар Беррада
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
Дэйв Брэйлсфорд
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