Спортивный директор «МЮ» Эшуорт чувствовал себя отстраненным от принятия важных решений. Он хотел видеть британца Саутгейта во главе команды, а назначили Аморима (talkSPORT)

Стало известно, с какими проблемами Дэн Эшуорт столкнулся в «Манчестер Юнайтед».

По данным talkSPORT, спортивный директор, об уходе которого стало известно сегодня, чувствовал себя отстраненным от принятия важных решений почти с самого первого дня работы. Все решения принимал гендиректор «МЮ » Омар Беррада и спортивный директор компании Ineos Дэйв Дэйв Брэйлсфорд.

Переломным моментом стало назначение Рубена Аморима . Эшуорт предпочитал британского тренера, то есть Гарета Саутгейта .

Отмечается также, что в «МЮ» было «столкновение характеров».