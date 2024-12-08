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«Краснодар» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Краснодар» примет «Локомотив» в 18-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
онлайны
logoКраснодар
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