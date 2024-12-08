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52-летний Ягр забил второй гол в сезоне. У Яромира 2+2 в 14 матчах чемпионата Чехии за «Кладно»

52-летний Яромир Ягр забросил вторую шайбу в сезоне.

Сегодня «Кладно» обыграл «Млада Болеслав» (6:2) в чемпионате Чехии.

Ягр открыл счет в матче – реализовал большинство на третьей минуте встречи. В 14 матчах Экстралиги на счету бывшего форварда «Питтсбурга» и «Авангарда» 4 (2+2) очка.

В сентябре Яромир забил первый гол в сезоне-2024/25, который стал уже 37-м по счету в профессиональной карьере Ягра. Осенью агент хоккеиста сообщил, что этот сезон станет последним для чеха.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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