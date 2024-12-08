52-летний Ягр забил второй гол в сезоне. У Яромира 2+2 в 14 матчах чемпионата Чехии за «Кладно»
52-летний Яромир Ягр забросил вторую шайбу в сезоне.
Сегодня «Кладно» обыграл «Млада Болеслав» (6:2) в чемпионате Чехии.
Ягр открыл счет в матче – реализовал большинство на третьей минуте встречи. В 14 матчах Экстралиги на счету бывшего форварда «Питтсбурга» и «Авангарда» 4 (2+2) очка.
В сентябре Яромир забил первый гол в сезоне-2024/25, который стал уже 37-м по счету в профессиональной карьере Ягра. Осенью агент хоккеиста сообщил, что этот сезон станет последним для чеха.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости