52-летний Ягр забил второй гол в сезоне. У Яромира 2+2 в 14 матчах чемпионата Чехии за «Кладно»

52-летний Яромир Ягр забросил вторую шайбу в сезоне.

Сегодня «Кладно » обыграл «Млада Болеслав» (6:2) в чемпионате Чехии .

Ягр открыл счет в матче – реализовал большинство на третьей минуте встречи. В 14 матчах Экстралиги на счету бывшего форварда «Питтсбурга » и «Авангарда » 4 (2+2) очка.

В сентябре Яромир забил первый гол в сезоне-2024/25, который стал уже 37-м по счету в профессиональной карьере Ягра . Осенью агент хоккеиста сообщил , что этот сезон станет последним для чеха.