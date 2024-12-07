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Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Нисканен, Крюгер, Ниенге и Гульберг выступят в скиатлоне

Клэбо, Амундсен, Нисканен, Крюгер выступят в скиатлоне на этапе Кубка мира.

Гонка пройдет 8 декабря.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

2-й этап

Лиллехаммер, Норвегия

Скиатлон, 10+10 км

Мужчины

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

1. Харальд Амундсен (Норвегия)

2. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

4. Мика Фермойлен (Австрия)

5. Андреас Рее (Норвегия) 

6. Ииво Нисканен (Финляндия)

7. Фридрих Мох (Германия)

8. Пол Гульберг (Норвегия)

9. Ян Томас Йенссен (Норвегия)

10. Арси Руусканен (Финляндия)

11. Гас Шумахер (США)

12. Уго Лапалю (Франция)

13. Вильям Поромаа (Швеция)

16. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

18. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

19. Эрик Валнес (Норвегия)

22. Калле Халварссон (Швеция)

Полный старт-лист – здесь.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
скиатлон
лыжные гонки
logoКубок мира
результаты
Андреас Фьюрен Рее
logoсборная Норвегии
logoИиво Нисканен
Мика Фермойлен
Фридрих Мох
logoМартин Левстрем Ниенге
logoХаральд Амундсен
logoсборная Австрии
logoСимен Хегстад Крюгер
logoсборная Финляндии
logoПол Гульберг
logoКалле Халварссон
logoсборная Швеции
logoсборная США
Уго Лапалю
Гас Шумахер
сборная Великобритании
logoЭндрю Масгрэйв
logoЙоханнес Клэбо
Ян Томас Йенссен
logoАрси Руусканен
logoсборная Франции
logoВильям Поромаа
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