Эквадор не договорился о матче с Россией: «Решили играть с США»

Эквадор не смог договориться о матче со сборной России.

Президент Федерации футбола Эквадора Франсиско Эгас сообщил, что матча с Россией в 2025 году не будет. Ранее Эгас говорил, что эквадорцы получили приглашение сыграть с российской сборной.

«Мы не смогли договориться с РФС о товарищеском матче наших сборных. Российская сторона хотела сыграть в РФ. Но в 2025 году матча с Россией не будет – мы решили играть с США .

Никакое соглашение с РФС мы не подписали, на данный момент игра невозможна. Разговоров о будущем у нас тоже не было», – сказал Эгас.