Эквадор не договорился о матче с Россией: «Решили играть с США»
Эквадор не смог договориться о матче со сборной России.
Президент Федерации футбола Эквадора Франсиско Эгас сообщил, что матча с Россией в 2025 году не будет. Ранее Эгас говорил, что эквадорцы получили приглашение сыграть с российской сборной.
«Мы не смогли договориться с РФС о товарищеском матче наших сборных. Российская сторона хотела сыграть в РФ. Но в 2025 году матча с Россией не будет – мы решили играть с США.
Никакое соглашение с РФС мы не подписали, на данный момент игра невозможна. Разговоров о будущем у нас тоже не было», – сказал Эгас.
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