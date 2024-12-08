«Оренбург» не выигрывает 17 матчей подряд в РПЛ после победы над «Спартаком» в 1-м туре. При Слишковиче у клуба 6 поражений и ничья в лиге

«Оренбург» не побеждает в чемпионате с июля.

Команда Владимира Слишковича проиграла «Ахмату» на выезде в 18-м туре Мир РПЛ (0:1).

«Оренбург» не побеждает в Премьер-лиге 17 матчей подряд: 5 ничьих, 12 поражений. Клуб одержал только одну победу в текущем чемпионате – над «Спартаком» в 1-м туре (2:0).

При Слишковиче, возглавившем команду по ходу сезона, «Оренбург» в чемпионате потерпел шесть поражений и один раз сыграл вничью. Побед в РПЛ при бывшем тренере «Спартака» нет.