«Оренбург» не выигрывает 17 матчей подряд в РПЛ после победы над «Спартаком» в 1-м туре. При Слишковиче у клуба 6 поражений и ничья в лиге
«Оренбург» не побеждает в чемпионате с июля.
Команда Владимира Слишковича проиграла «Ахмату» на выезде в 18-м туре Мир РПЛ (0:1).
«Оренбург» не побеждает в Премьер-лиге 17 матчей подряд: 5 ничьих, 12 поражений. Клуб одержал только одну победу в текущем чемпионате – над «Спартаком» в 1-м туре (2:0).
При Слишковиче, возглавившем команду по ходу сезона, «Оренбург» в чемпионате потерпел шесть поражений и один раз сыграл вничью. Побед в РПЛ при бывшем тренере «Спартака» нет.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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