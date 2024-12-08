Казарцев не поставил пенальти в пользу «Краснодара» за руку игрока «Локо» Ненахова. Судья с ВАР зафиксировал фол Черникова перед этим

Судья не назначил пенальти в пользу «Краснодара» за руку защитника «Локомотива».

«Краснодар » сыграл вничью с «Локомотивом » (0:0) в рамках 18-го тура Мир РПЛ .

На 86-й минуте футболист «быков» Лукас Оласа с фланга навесил в штрафную, и мяч попал в отставленную руку игрока «Локо » Максима Ненахова .

Судья Василий Казарцев после подсказки ВАР отправился к монитору, изучил повтор и решил не назначать пенальти.

Рефери зафиксировал фол хавбека «Краснодара » Александра Черникова против нападающего москвичей Дмитрия Воробьева перед эпизодом с рукой Ненахова.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Казарцев отменил гол Кордобы «Локомотиву» на 83-й из-за офсайда Олусегуна – судья посчитал, что игрок «Краснодара» влиял на эпизод