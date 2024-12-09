Сорокин – 1-я звезда матча с «Оттавой»: 29 сэйвов из 31, 8-я победа в сезоне

Илья Сорокин признан первой звездой игры с «Оттавой» (4:2).

Вратарь «Айлендерс » отразил 29 бросков из 31, выиграв 2-й матч подряд.

Всего в 19 играх текущего чемпионата НХЛ у россиянина 8 побед при 91,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,61.