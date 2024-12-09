Сорокин – 1-я звезда матча с «Оттавой»: 29 сэйвов из 31, 8-я победа в сезоне
Илья Сорокин признан первой звездой игры с «Оттавой» (4:2).
Вратарь «Айлендерс» отразил 29 бросков из 31, выиграв 2-й матч подряд.
Всего в 19 играх текущего чемпионата НХЛ у россиянина 8 побед при 91,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,61.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости