Калле Халварссон: «По-моему, даже норвежцам кажется ужасно неинтересным, что они все время выигрывают. Нужно что-то менять, иначе спорт будет разрушен»
Швед Калле Халварссон заявил, что доминирование норвежцев разрушает лыжный спорт.
Халварссон дал интервью после коньковой «разделки» на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, которая прошла 6 декабря. Восемь норвежских лыжников попали в топ-10.
«Все как обычно, здесь собралось человек 20 зрителей. Это не удивляет, здесь так каждый год. Думаю, дальше будет только хуже.
По-моему, даже норвежцам кажется ужасно неинтересным, что они просто все время выигрывают и никто не бросает им вызов. Нужно что-то менять, иначе спорт будет разрушен», – сказал Халварссон.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Aftonbladet
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