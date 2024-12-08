Калле Халварссон: «По-моему, даже норвежцам кажется ужасно неинтересным, что они все время выигрывают. Нужно что-то менять, иначе спорт будет разрушен»

Швед Калле Халварссон заявил, что доминирование норвежцев разрушает лыжный спорт.

Халварссон дал интервью после коньковой «разделки» на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, которая прошла 6 декабря. Восемь норвежских лыжников попали в топ-10.

«Все как обычно, здесь собралось человек 20 зрителей. Это не удивляет, здесь так каждый год. Думаю, дальше будет только хуже.

По-моему, даже норвежцам кажется ужасно неинтересным, что они просто все время выигрывают и никто не бросает им вызов. Нужно что-то менять, иначе спорт будет разрушен», – сказал Халварссон.