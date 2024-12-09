«Аталанта» лидирует в Серии А после 15-го тура. «Наполи» отстает на 2 очка, «Интер» – на 3 при матче в запасе, «Юве» идет 6-м, «Милан» – 7-м, «Рома» – 11-я

«Аталанта» стала единоличным лидером Серии А после 15-го тура.

Команда Джан Пьеро Гасперини вышла на 1-е место в таблице, набрав 34 очка. «Наполи », проигравший «Лацио » в сегодняшнем матче (0:1), идет 2-м, отставая от «Аталанты» на 2 очка.

«Интер », набравший 31 очко, занимает 3-ю строчку, имея матч в запасе. Столько же очков у «Фиорентины» (14 матчей) и «Лацио» (15 игр), занимающих, соответственно, 4-е и 5-е места.

Шестым в таблице идет «Ювентус », набравший 27 очков, 7-ю строчку с 22 очками занимает «Милан ». «Рома» идет 11-й с 16 баллами.