«Аталанта» лидирует в Серии А после 15-го тура. «Наполи» отстает на 2 очка, «Интер» – на 3 при матче в запасе, «Юве» идет 6-м, «Милан» – 7-м, «Рома» – 11-я
«Аталанта» стала единоличным лидером Серии А после 15-го тура.
Команда Джан Пьеро Гасперини вышла на 1-е место в таблице, набрав 34 очка. «Наполи», проигравший «Лацио» в сегодняшнем матче (0:1), идет 2-м, отставая от «Аталанты» на 2 очка.
«Интер», набравший 31 очко, занимает 3-ю строчку, имея матч в запасе. Столько же очков у «Фиорентины» (14 матчей) и «Лацио» (15 игр), занимающих, соответственно, 4-е и 5-е места.
Шестым в таблице идет «Ювентус», набравший 27 очков, 7-ю строчку с 22 очками занимает «Милан». «Рома» идет 11-й с 16 баллами.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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