НХЛ. «Рейнджерс» примут «Сиэтл», «Тампа» в гостях у «Ванкувера», «Нью-Джерси» против «Колорадо», «Филадельфия» сыграет с «Ютой»
«Рейнджерс» примут «Сиэтл» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Ванкувер» сыграет с «Тампой», «Нью-Джерси» будет противостоять «Колорадо», «Филадельфия» проведет матч с «Ютой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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