Прощальное радио Хэмилтона «Мерседесу»: «То, что началось как прыжок веры, стало путешествием в учебники истории»

Хэмилтон попрощался с «Мерседесом» эмоциональным сообщением по радио.

Льюис Хэмилтон завершил последнюю гонку за «Мерседес» – Гран-при Абу-Даби – прорвавшись с 16-й позиции на четвертую, после чего поделился эмоциями по радио с боссом команды Тото Вольффом и многолетним гоночным инженером Питером Боннингтоном.

«Льюис, это был пилотаж чемпиона мира, потрясающе», – заявил Вольфф.

«Спасибо, Тото», – ответил британец.

Семикратный чемпион также отреагировал на слова Боннингтона о том, как приятно ему было работать с пилотом:

«Это было удовольствие и для меня. Да, Боно, мы мечтали в одиночестве, но вместе мы верили. И как команда мы достигли таких вещей, которые…

Спасибо за всю эту смелость, целеустремленность, страсть, за то, что приняли меня и поддерживали меня. То, что началось как прыжок веры, стало путешествием в учебники истории.

Мы сделали все вместе, и я так благодарен каждому – здесь и на базе. От всего сердца желаю вам всего наилучшего».

«Спасибо, Льюис – да, это было потрясающее путешествие. Я так горжусь тем, что был частью этой главы твоей жизни. Удачи в следующей», – отреагировал инженер.

«Люблю вас, ребята. Правда», – сказал Льюис.

«Мы тоже тебя любим, и ты всегда будешь частью нашей семьи. И если мы не сможем победить, пусть победишь ты», – заключил Вольфф.

Хэмилтон будет выступать за «Феррари» в 2025 году.

Хэмилтон провел последнюю гонку за «Мерседес», где выиграл 6 титулов и 84 Гран-при за 12 лет

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