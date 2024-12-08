Прощальное радио Хэмилтона «Мерседесу»: «То, что началось как прыжок веры, стало путешествием в учебники истории»
Льюис Хэмилтон завершил последнюю гонку за «Мерседес» – Гран-при Абу-Даби – прорвавшись с 16-й позиции на четвертую, после чего поделился эмоциями по радио с боссом команды Тото Вольффом и многолетним гоночным инженером Питером Боннингтоном.
«Льюис, это был пилотаж чемпиона мира, потрясающе», – заявил Вольфф.
«Спасибо, Тото», – ответил британец.
Семикратный чемпион также отреагировал на слова Боннингтона о том, как приятно ему было работать с пилотом:
«Это было удовольствие и для меня. Да, Боно, мы мечтали в одиночестве, но вместе мы верили. И как команда мы достигли таких вещей, которые…
Спасибо за всю эту смелость, целеустремленность, страсть, за то, что приняли меня и поддерживали меня. То, что началось как прыжок веры, стало путешествием в учебники истории.
Мы сделали все вместе, и я так благодарен каждому – здесь и на базе. От всего сердца желаю вам всего наилучшего».
«Спасибо, Льюис – да, это было потрясающее путешествие. Я так горжусь тем, что был частью этой главы твоей жизни. Удачи в следующей», – отреагировал инженер.
«Люблю вас, ребята. Правда», – сказал Льюис.
«Мы тоже тебя любим, и ты всегда будешь частью нашей семьи. И если мы не сможем победить, пусть победишь ты», – заключил Вольфф.
Хэмилтон будет выступать за «Феррари» в 2025 году.
Хэмилтон провел последнюю гонку за «Мерседес», где выиграл 6 титулов и 84 Гран-при за 12 лет
Гран-при Абу-Даби-2024. Норрис выиграл последнюю гонку сезона, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й
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