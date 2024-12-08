Бортолето стал чемпионом «Ф-2» в дебютный сезон. Бразилец переходит в «Ф-1» в 2025-м
Пилот «Инвикты» Габриэл Бортолето – чемпион «Формулы-2» по итогам сезона-2024.
В заключительном заезде года в Абу-Даби гонщик «Кампоса» Изака Аджар заглох на старте, из-за чего отстал на два круга и фактически выбыл из борьбы. 20-летний бразилец финишировал вторым, его конкурент – последним, 19-м.
Бортолето взял титул в «Ф-2» с первого раза. Ранее юниор «Макларена» стал чемпионом «Формулы-3» в дебютный сезон.
Габриэл будет выступать в «Формуле-1» за «Заубер» в 2025 году.
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Формула-2. Абу-Даби. Дюрксен выиграл последнюю гонку сезона, Бортолето стал 2-м и взял титул, Версхор – 3-й, Бермэн – 5-й, Аджар – 19-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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