  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Бортолето стал чемпионом «Ф-2» в дебютный сезон. Бразилец переходит в «Ф-1» в 2025-м
4

Бортолето стал чемпионом «Ф-2» в дебютный сезон. Бразилец переходит в «Ф-1» в 2025-м

Пилот «Инвикты» Габриэл Бортолето – чемпион «Формулы-2» по итогам сезона-2024.

В заключительном заезде года в Абу-Даби гонщик «Кампоса» Изака Аджар заглох на старте, из-за чего отстал на два круга и фактически выбыл из борьбы. 20-летний бразилец финишировал вторым, его конкурент – последним, 19-м.

Бортолето взял титул в «Ф-2» с первого раза. Ранее юниор «Макларена» стал чемпионом «Формулы-3» в дебютный сезон.

Габриэл будет выступать в «Формуле-1» за «Заубер» в 2025 году.

Будущие звезды «Ф-1» в финале молодежных гонок: борьба как у Хэмилтона и Ферстаппена, читерский скандал

Формула-2. Абу-Даби. Дюрксен выиграл последнюю гонку сезона, Бортолето стал 2-м и взял титул, Версхор – 3-й, Бермэн – 5-й, Аджар – 19-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
достижения Формула-1
logoГабриэл Бортолето
logoФормула-3
Инвикта
logoИзак Аджар
logoЗаубер
Кампос Рейсинг
logoМакларен
logoФормула-1
logoФормула-2
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Формула-2. Абу-Даби. Дюрксен выиграл последнюю гонку сезона, Бортолето стал 2-м и взял титул, Версхор – 3-й, Бермэн – 5-й, Аджар – 19-й
137 минут назад
Норрис и Ферстаппен завоевали по 8 поул-позиций в 2024-м. Макс потерял 2 поула из-за штрафов
149 минут назад
Ландо Норрис: «Были возможности перейти в другие команды и выигрывать гонки раньше, но я верил в «Макларен»
3сегодня, 10:06
Нико Росберг: «Перес хочет хотя бы получить свои деньги – по слухам, речь идет о сумме примерно в $16 млн»
8сегодня, 08:54
Пьер Гасли: «Главная цель для Дуэна – научиться как можно большему в преддверии следующего сезона»
сегодня, 08:39
Джордж Расселл: «Хотели опробовать радикальные варианты настроек болида и сознательно пошли на это»
3сегодня, 08:22
Карлос Сайнс: «До тех пор, пока в гонке мы не проедем под клетчатым флагом, возможно все»
3сегодня, 08:07
Гран-при Абу-Даби-2024. Расписание трансляций
5сегодня, 07:45
Условия чемпионства «Макларена» и «Феррари» в Кубке конструкторов на Гран-при Абу-Даби
23сегодня, 07:00
Гран-при Абу-Даби-2024. Стартовый порядок. Гонка – в 16:00
11сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10