Килиан Мбаппе: «Я нос сломал за сборную Франции, а люди говорят, что мне плевать на нее. На Евро-2020 меня называли обезьяной, валили ответственность за провал – нет проблем»

Килиан Мбаппе ответил на претензии о безразличии к сборной Франции.

«На Евро-2020 люди лгали с первого до последнего дня. Меня называли обезьяной – без проблем. На меня валили ответственность за провал – без проблем.

Я всегда ставил сборную Франции на первое место, делал все, чтобы представлять ее наилучшим образом. Я нос за сборную сломал [на Евро-2024]. А люди говорят, что мне плевать на сборную Франции.

Я сосредоточен на «Реале», но никогда не бросал сборную», – сказал нападающий сборной Франции и «Реала » в интервью Canal+.

На Евро-2020, проходившем в 2021 году, Франция вылетела в 1/8 финала, проиграв Швейцарии по пенальти.

Килиан Мбаппе: «Когда звезда молчит, за нее говорят другие. Так происходит из-за того, что о Килиане нужно говорить любой ценой. Я добьюсь в «Реале» успеха»