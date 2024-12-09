  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Килиан Мбаппе: «Я нос сломал за сборную Франции, а люди говорят, что мне плевать на нее. На Евро-2020 меня называли обезьяной, валили ответственность за провал – нет проблем»
16

Килиан Мбаппе: «Я нос сломал за сборную Франции, а люди говорят, что мне плевать на нее. На Евро-2020 меня называли обезьяной, валили ответственность за провал – нет проблем»

Килиан Мбаппе ответил на претензии о безразличии к сборной Франции.

«На Евро-2020 люди лгали с первого до последнего дня. Меня называли обезьяной – без проблем. На меня валили ответственность за провал – без проблем.

Я всегда ставил сборную Франции на первое место, делал все, чтобы представлять ее наилучшим образом. Я нос за сборную сломал [на Евро-2024]. А люди говорят, что мне плевать на сборную Франции.

Я сосредоточен на «Реале», но никогда не бросал сборную», – сказал нападающий сборной Франции и «Реала» в интервью Canal+.

На Евро-2020, проходившем в 2021 году, Франция вылетела в 1/8 финала, проиграв Швейцарии по пенальти.

Килиан Мбаппе: «Когда звезда молчит, за нее говорят другие. Так происходит из-за того, что о Килиане нужно говорить любой ценой. Я добьюсь в «Реале» успеха»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoСборная Франции по футболу
logoЕвро-2024
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Килиан Мбаппе: «Когда звезда молчит, за нее говорят другие. Так происходит из-за того, что о Килиане нужно говорить любой ценой. Я добьюсь в «Реале» успеха»
16сегодня, 21:03
Мбаппе о Месси и проигранном финале ЧМ-2022: «Я был чертовски зол на него, но мы вместе растопили лед. Этот матч сблизил нас»
55сегодня, 20:20
Мбаппе о «Золотом мяче»: «Знаю, что нужно на поле и за его пределами, чтобы его получить. Я выиграю, если сделаю все возможное»
25сегодня, 20:00
Мбаппе о подозрении в изнасиловании в Стокгольме: «Я не беспокоюсь, я удивлен. Это просто недоразумение. Я не получал повестки, власти Швеции ничего не заявляли»
32сегодня, 19:26
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Испании. «Атлетико» вырвал победу у «Севильи», «Сосьедад» Захаряна разгромил «Леганес» в гостях, «Атлетик» обыграл «Вильярреал»
1143 минуты назад
«Атлетико» отыгрался с 1:3 и обыгрывает «Севилью» – 4:3! Гризманн сделал дубль во 2-м тайме. Онлайн трансляция
28 минут назадLive
Мбаппе о влиянии славы на личную жизнь: «Все возможно, но нужно адаптироваться. Я был влюблен когда-то – надеюсь, это произойдет еще раз»
610 минут назад
«Лацио» обыграл «Наполи» второй раз за неделю. Сегодня – 1:0 на выезде в Серии А
3125 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» проиграл «Лацио», «Фиорентина» победила «Кальяри», «Эмполи» разгромил «Верону»
12825 минут назад
«Аталанта» лидирует в Серии А после 15-го тура. «Наполи» отстает на 2 очка, «Интер» – на 3 при матче в запасе, «Юве» идет 6-м, «Милан» – 7-м, «Рома» – 11-я
825 минут назад
«Позвонил космонавт: «Отвезем вашу футболку на МКС?» Чалов-старший рассказывает о мерче и брате в ПАОК
36 минут назадСпецпроект
Мареска о шансах «Челси» на чемпионство: «Арсенал», «Сити» и «Ливерпуль» не поскользнутся, как Кукурелья. Нам до них далеко»
750 минут назад
Килиан Мбаппе: «Когда звезда молчит, за нее говорят другие. Так происходит из-за того, что о Килиане нужно говорить любой ценой. Я добьюсь в «Реале» успеха»
16сегодня, 21:03
Аршавин о неназначенном пенальти в пользу «Краснодара»: «Я понимаю чувства Мусаева. При желании можно отматывать до утра и всегда находить повод для отмены»
14сегодня, 20:51
Ко всем новостям
Последние новости
Барко – лучший по очкам в фэнтези РПЛ перед зимней паузой. В топ-3 Батраков и Угальде
13 минут назадФэнтези
Чемпионат Франции. «Марсель» на выезде обыграл «Сент-Этьен», «Ланс» победил «Монпелье»
1023 минуты назад
Писарев о «Спартаке»: «Регресс россиян настораживает. Кто‑то помнит, что там есть Игнатов, Зобнин, Зиньковский и Хлусевич? Костяк команды – иностранцы, это не радует»
624 минуты назад
Палмер набрал 14 очков за дубль «Тоттенхэму». Оба гола – с пенальти
31 минуту назадФэнтези
Радимов поставил бы на «Спартак», если бы чемпионат не ушел на паузу: «Без вариантов. Ощущение, что они на мопедах, им какие‑то пропеллеры вставили, носятся как сумасшедшие»
455 минут назад
«Спартак» набрал больше всех очков в РПЛ из московских клубов перед зимней паузой. ЦСКА – худший
17сегодня, 21:00
Мусаева удалили в конце матча с «Локомотивом» за нецензурную брань в адрес первого помощника Казарцева
4сегодня, 20:45
Лапочкин считает, что Казарцев должен был удалить Ленини в матче с «Локо»: «Игра рукой, срыв перспективной атаки – вторая желтая»
11сегодня, 20:29
Каррагер о «Челси»: «Сейчас они борются за титул. Соперники боятся, когда мяч у Палмера. Возможно, он за 18 месяцев в клубе уже сделал больше, чем Дзола»
11сегодня, 20:29
Батраков о слухе про интерес «Сити»: «Только если он из Костромы. Каждый день что‑то пишут. Поначалу читал, теперь не обращаю внимания»
7сегодня, 20:11