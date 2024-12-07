Кубок мира. Масс-старт. Сестры Оберг, Жанмонно, Симон, Вирер, Брезаз-Буше и Тандревольд пробегут гонку

Оберг, Жанмонно, Симон, Вирер, Брезаз-Буше пробегут масс-старт на Кубке мира.

Гонка пройдет 8 декабря

Кубок мира по биатлону-2024/25

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Женщины

Масс-старт

Начало – 19:10 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko .

Старт-лист

1. Эльвира Оберг (Швеция)

2. Лу Жанмонно (Франция)

3. Франциска Пройс (Германия)

4. Маркета Давидова (Чехия)

5. Суви Минккинен (Финляндия)

6. Элла Халварссон (Швеция)

7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

8. Осеан Мишлон (Франция)

9. Сара Андерссон (Швеция)

10. Жанна Ришар (Франция)

12. Каролине Кноттен (Норвегия)

13. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)

15. Ханна Оберг (Швеция)

16. Ванесса Фойгт (Германия)

21. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

22. Доротея Вирер (Италия)

23. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

29. Жюлия Симон (Франция)

Полный старт-лист – здесь .