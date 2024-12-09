«Атлетико» сократил отставание от лидирующей «Барсы» до 3 очков при игре в запасе. «Реал» уступает каталонцам 2 балла, сыграв на матч меньше

«Барселона» по-прежнему лидирует в Ла Лиге.

Команда Ханса-Дитера Флика набрала 38 очков в 17 матчах и возглавляет турнирную таблицу. «Реал » отстает от каталонцев на 2 очка при матче в запасе.

«Атлетико », обыгравший «Севилью» (4:3) в 16-м туре, занимает 3-е место, отставая от «Барселоны» на 3 очка. При этом «матрасники» также провели на одну игру меньше.

На 4-м месте в таблице Ла Лиги идет «Атлетик», на 5-м – «Вильярреал », имеющий в запасе 2 игры.