«Атлетико» сократил отставание от лидирующей «Барсы» до 3 очков при игре в запасе. «Реал» уступает каталонцам 2 балла, сыграв на матч меньше
«Барселона» по-прежнему лидирует в Ла Лиге.
Команда Ханса-Дитера Флика набрала 38 очков в 17 матчах и возглавляет турнирную таблицу. «Реал» отстает от каталонцев на 2 очка при матче в запасе.
«Атлетико», обыгравший «Севилью» (4:3) в 16-м туре, занимает 3-е место, отставая от «Барселоны» на 3 очка. При этом «матрасники» также провели на одну игру меньше.
На 4-м месте в таблице Ла Лиги идет «Атлетик», на 5-м – «Вильярреал», имеющий в запасе 2 игры.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости