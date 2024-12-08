Мусаева удалили в конце матча с «Локомотивом» за нецензурную брань в адрес первого помощника Казарцева

Стали известны подробности удаления Мурада Мусаева в матче с «Локомотивом».

Главному тренеру «Краснодара» показали красную карточку на 3-й добавленной ко 2-му тайму минуте матча 18-го тура Мир РПЛ (0:0).

В протоколе матча указано, что главный арбитр матча Василий Казарцев показал Мусаеву вторую желтую карточку за «нецензурную брань» в адрес первого помощника судьи Рустама Мухтарова. Первую карточку тренер получил за «демонстративное несогласие» с решением судьи.

Телеграм-канал «Але, рэф!» отмечает, что Мухтаров ранее зафиксировал офсайд Олакунле Олусегуна, из-за которого был отменен гол «Краснодара » на 83-й минуте.