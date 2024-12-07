Кубок мира. Масс-старт. Братья Бо, Жаклен, Самуэльссон, Фийон-Майе и Лагрейд выступят в гонке
Братья Бо, Жаклен, Самуэльссон, Фийон-Майе пробегут масс-старт на Кубке мира.
Гонка пройдет 8 декабря.
Кубок мира по биатлону-2024/25
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Мужчины
Масс-старт
Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Старт-лист
1. Йоханнес Бо (Норвегия)
2. Эмильен Жаклен (Франция)
3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
4. Эндре Стремсхайм (Норвегия)
5. Филипп Наврат (Германия)
6. Виталий Мандзын (Украина)
7. Себастьян Самуэльссон (Швеция)
8. Эрик Перро (Франция)
9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
10. Кэмпбелл Райт (США)
11. Яков Фак (Словения)
12. Кентен Фийон-Майе (Франция)
13. Фабьен Клод (Франция)
14. Тарьей Бо (Норвегия)
Полный старт-лист – здесь.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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