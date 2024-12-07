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Кубок мира. Масс-старт. Братья Бо, Жаклен, Самуэльссон, Фийон-Майе и Лагрейд выступят в гонке

Братья Бо, Жаклен, Самуэльссон, Фийон-Майе пробегут масс-старт на Кубке мира.

Гонка пройдет 8 декабря.

Кубок мира по биатлону-2024/25

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Мужчины

Масс-старт

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko

Старт-лист

1. Йоханнес Бо (Норвегия)

2. Эмильен Жаклен (Франция)

3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

4. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

5. Филипп Наврат (Германия) 

6. Виталий Мандзын (Украина) 

7. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

8. Эрик Перро (Франция)

9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

10. Кэмпбелл Райт (США)

11. Яков Фак (Словения)

12. Кентен Фийон-Майе (Франция)

13. Фабьен Клод (Франция)

14. Тарьей Бо (Норвегия) 

Полный старт-лист – здесь.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
результаты
logoКубок мира по биатлону
масс-старт
logoКонтиолахти
logoВетле Шостад Кристиансен
logoсборная Украины
logoсборная США
logoЯков Фак
logoФилипп Наврат
logoсборная Германии
logoКентен Фийон-Майе
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoСебастьян Самуэльссон
logoКэмпбелл Райт
logoТарьей Бо
logoЙоханнес Бо
logoЭмильен Жаклен
Виталий Мандзын
logoсборная Швеции
logoЭрик Перро
logoсборная Норвегии
logoсборная Словении
logoФабьен Клод
Эндре Стремсхайм
logoсборная Франции
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