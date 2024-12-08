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Хэмилтон провел последнюю гонку за «Мерседес», где выиграл 6 титулов и 84 Гран-при за 12 лет

Льюис Хэмилтон завершил выступления за «Мерседес».

На Гран-при Абу-Даби Хэмилтон прорвался с 16-й стартовой позиции на четвертую.

Семикратный чемпион «Формулы-1» будет выступать за «Феррари» с 2025 года.

Льюис перешел в немецкий коллектив в 2013 году после шести сезонов в «Макларене». В «Мерседесе» Хэмилтон установил рекорды «Ф-1» по количеству титулов (6), побед (84), подиумов (153), поулов (78), быстрейших кругов в гонках (55), проведенных Гран-при (246) и сезонов (12) в составе одной команды.

39-летний британец впервые в карьере «Ф-1» будет использовать двигатели, отличные от моторов «Мерседеса».

Норрис вырвал для «Макларена» победу в чемпионате в упорной борьбе с «Феррари»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФормула-1
logoГран-при Абу-Даби
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoМакларен
logoМерседес
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