«Бавария» вывела из обращения 5-й номер Беккенбауэра
«Цифра 5 остается зарезервированной для уникального наследия. Потому что наш клуб и его история просто немыслимы без Франца», – сказал президент «Баварии» Герберт Хайнер.
Чемпион мира и Европы, двукратный обладатель «Золотого мяча» и экс-президент «Баварии» Франц Беккенбауэр скончался 7 января 2024 года.
Беккенбауэр в качестве игрока по четыре раза побеждал с «Баварией» в чемпионате и Кубке Германии, трижды брал Кубок европейских чемпионов, выигрывал Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок. Кроме того, он становился чемпионом Германии с «Баварией» в качестве тренера и выигрывал на этом посту Кубок УЕФА.
Великий путь Беккенбауэра: два «Золотых мяча», выиграл ЧМ и как игрок, и как тренер
«Спасибо, Франц!» «Бавария» душевно провожает Беккенбауэра
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