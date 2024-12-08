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«Бавария» вывела из обращения 5-й номер Беккенбауэра

«Бавария» вывела из обращения 5-й номер Франца Беккенбауэра.

«Цифра 5 остается зарезервированной для уникального наследия. Потому что наш клуб и его история просто немыслимы без Франца», – сказал президент «Баварии» Герберт Хайнер.

Чемпион мира и Европы, двукратный обладатель «Золотого мяча» и экс-президент «Баварии» Франц Беккенбауэр скончался 7 января 2024 года.

Беккенбауэр в качестве игрока по четыре раза побеждал с «Баварией» в чемпионате и Кубке Германии, трижды брал Кубок европейских чемпионов, выигрывал Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок. Кроме того, он становился чемпионом Германии с «Баварией» в качестве тренера и выигрывал на этом посту Кубок УЕФА.

Великий путь Беккенбауэра: два «Золотых мяча», выиграл ЧМ и как игрок, и как тренер

«Спасибо, Франц!» «Бавария» душевно провожает Беккенбауэра

Чем уникален Беккенбауэр. Объясняет Вадим Лукомский

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Баварии» в X
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