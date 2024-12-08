Тарасов о «Спартаке»: «Когда меня выгнали, я их переехал в первом же матче. Хотелось, чтобы они увидели: «#####, это тот пацан из нашей академии»
– Какое чувство просыпается в игроках, когда они выходят против бывшей команды?
– Я с этим сталкивался. Когда меня выгнали из «Спартака», я забил им в первой же игре (скорее всего, речь о первом матче против красно-белых в составе «Москвы» (3:1) в 2009 году – Спортс’’). Я их просто переехал. И то, хорошо, что ВАР тогда не было (смеется).
Меня действительно выгнали тогда, прям жестко, понимаешь? Привели игрока, сказали, что будут его ставить [в состав]. Я такой: «Ладно, жизнь покажет». Я заиграл, дебют – против «Спартака». Идите сюда, ребята.
Со временем я убил это чувство в себе и просто настраивался как на обычную команду. Но в первом матче мне хотелось, чтобы они увидели: «#####, это тот пацан из нашей академии. Что ж мы с ним так поступили?» Хотелось и себе, и им доказать», – сказал воспитанник красно-белых, выступающий сейчас за «Родину Медиа».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий