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  • Тарасов о «Спартаке»: «Когда меня выгнали, я их переехал в первом же матче. Хотелось, чтобы они увидели: «#####, это тот пацан из нашей академии»
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Тарасов о «Спартаке»: «Когда меня выгнали, я их переехал в первом же матче. Хотелось, чтобы они увидели: «#####, это тот пацан из нашей академии»

Дмитрий Тарасов вспомнил, как «переехал» «Спартак».

– Какое чувство просыпается в игроках, когда они выходят против бывшей команды?

– Я с этим сталкивался. Когда меня выгнали из «Спартака», я забил им в первой же игре (скорее всего, речь о первом матче против красно-белых в составе «Москвы» (3:1) в 2009 году – Спортс’’). Я их просто переехал. И то, хорошо, что ВАР тогда не было (смеется).

Меня действительно выгнали тогда, прям жестко, понимаешь? Привели игрока, сказали, что будут его ставить [в состав]. Я такой: «Ладно, жизнь покажет». Я заиграл, дебют – против «Спартака». Идите сюда, ребята.

Со временем я убил это чувство в себе и просто настраивался как на обычную команду. Но в первом матче мне хотелось, чтобы они увидели: «#####, это тот пацан из нашей академии. Что ж мы с ним так поступили?» Хотелось и себе, и им доказать», – сказал воспитанник красно-белых, выступающий сейчас за «Родину Медиа».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «Родины Медиа»
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